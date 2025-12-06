Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Demeures à vendre en Île-de-France, France

1 propriété total trouvé
Manoir 8 chambres dans Paris, France
Manoir 8 chambres
Paris, France
Nombre de pièces 25
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 900 m²
A true masterpiece of Belle's era EpoqueThis magnificent mansion, hidden in the green alleys…
Prix ​​sur demande
