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Propriétées résidentielles à vendre en Figeac, France

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans 130, France
UP UP
Maison 4 chambres
130, France
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Maison traditionnelle quercinoise de 1819 entièrement rénovée. → Possibilité d'aménager e…
$432,619
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Caractéristiques des propriétés en Figeac, France

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