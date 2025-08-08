Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Côtes-d'Armor, France

Saint-Brieuc
4
Ploufragan
4
4 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Ploufragan, France
Appartement 3 chambres
Ploufragan, France
Chambres 3
Surface 64 m²
Sol 4
Découvrez notre nouvel espace de vie senior avec un emplacement idéal au coeur de Plufragan,…
$354,987
Appartement 2 chambres dans Ploufragan, France
Appartement 2 chambres
Ploufragan, France
Chambres 2
Surface 45 m²
Sol 2
Découvrez notre nouvel espace de vie senior avec un emplacement idéal au coeur de Plufragan,…
$269,796
Appartement 2 chambres dans Ploufragan, France
Appartement 2 chambres
Ploufragan, France
Chambres 2
Surface 48 m²
Sol 3
Découvrez notre nouvel espace de vie senior avec un emplacement idéal au coeur de Plufragan,…
$318,596
TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Ploufragan, France
Appartement 2 chambres
Ploufragan, France
Chambres 2
Surface 47 m²
Sol 1
Découvrez notre nouvel espace de vie senior avec un emplacement idéal au coeur de Plufragan,…
$300,470
