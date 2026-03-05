Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Cannes, France

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Cannes, France
Studio 1 chambre
Cannes, France
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 1/6
Studio d'investissement avec terrasse et vue mer sur la CroisetteCannes · Boulevard de la Cr…
Prix ​​sur demande
