Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Cannes
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Cannes, France

villas
15
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Propriété d'exception au coeur de Cannes. Au coeur de Cannes Californie, cachée dans un doma…
$12,41M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller