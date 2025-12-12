Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Brunoy
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Brunoy, France

1 propriété total trouvé
Château 10 chambres dans Route Forestiere dOrleans, France
Château 10 chambres
Route Forestiere dOrleans, France
Nombre de pièces 25
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 600 m²
Rare ! Château à 65 km de Paris en état exceptionnelLe majestueux château de 1200 m2, comme …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller