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Appartements Piscine à vendre en Beausoleil, France

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Appartement 4 chambres dans Avenue Prince Rainier III Monaco, France
Appartement 4 chambres
Avenue Prince Rainier III Monaco, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 159 m²
Sol 1/4
Idéalement situé, la résidence se trouve à 15 minutes à pied de Monaco. La résidence dispose…
$1,87M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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