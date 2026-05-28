Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. France
  3. Antibes
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Antibes, France

;
1 BHK
9
2 BHK
44
3 BHK
34
4 BHK
9
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Route du Bord de Mer, France
Appartement 2 chambres
Route du Bord de Mer, France
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/4
An apartment with a terrace in an elite residence with a pool and garden, close to the sea a…
$455,552
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller