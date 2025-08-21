Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Ylikiiminki, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Ylikiiminki, Finlande
Chalet 1 chambre
Ylikiiminki, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Sol 1/1
A vendre très bonne cabane en bois dans un endroit calme à Ylikiiming Isosaari, sur les rive…
$63,656
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
