Maisons à vendre en Viljakkala, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Ylojarvi, Finlande
Maison 2 chambres
Ylojarvi, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 1/1
Tarjola neat detached house near the center of Viljakkala. Peaceful small house area, exquis…
$91,798
