  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Vantaa
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Vantaa, Finlande

Bureau 88 m² dans Helsinki sub region, Finlande
Bureau 88 m²
Helsinki sub region, Finlande
Surface 88 m²
Sol 1/6
Communiquez avec le représentant de Habita pour obtenir de plus amples renseignements sur ce…
$351,249
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
