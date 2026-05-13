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Bord du lac Maisons à vendre en Valkeakoski, Finlande

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Tyry, Finlande
Maison 3 chambres
Tyry, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 3/3
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$114,053
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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