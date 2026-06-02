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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Uusimaa, Finlande

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Porvoo sub region, Finlande
Maison de ville 2 chambres
Porvoo sub region, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Nombre d'étages 2
Semidetached houses - special price offer from the finnish developer  We build houses in …
$266,904
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