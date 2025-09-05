Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Uurainen
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Uurainen, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Uurainen, Finlande
Chalet 1 chambre
Uurainen, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 1/2
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$99,102
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller