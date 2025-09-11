Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Urjala
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Urjala, Finlande

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Urjala, Finlande
Maison 2 chambres
Urjala, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 1/1
À quoi ressemblerait une maison près d'un lac ? 2022 complexe achevé sur la rive du lac Ruta…
$468,537
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Chalet 2 chambres dans Urjalankyla, Finlande
Chalet 2 chambres
Urjalankyla, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$468,537
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller