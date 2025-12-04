Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Turku sub-region
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Terrasse

Loyer mensuel d'un bien un appartement mitoyen en Turku sub region, Finlande

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Turku sub region, Finlande
Appartement 1 chambre
Turku sub region, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 5/7
Communiquez avec le représentant de Habita pour obtenir de plus amples renseignements sur ce…
$1,225
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller