Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Turku sub-region
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Turku sub region, Finlande

Turku
1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Turku sub region, Finlande
Appartement 4 chambres
Turku sub region, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 97 m²
Sol 1/3
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$184,160
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
