Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Fell Lapland sub-region
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Fell Lapland sub region, Finlande

Kolari
7
Kittila
5
Sirkka
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kolari, Finlande
Appartement 2 chambres
Kolari, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 2/5
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$232,181
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Fell Lapland sub region

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Fell Lapland sub region, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller