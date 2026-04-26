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Chalets à vendre en Toivakka, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Toivakka, Finlande
Chalet 2 chambres
Toivakka, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/1
Échapper à la paix et la beauté de la nature finlandaise avec cette retraite accueillante au…
$103,200
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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