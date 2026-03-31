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Villas à vendre en Tervola, Finlande

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Tervola, Finlande
Villa 2 chambres
Tervola, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Sol 1/2
Maison en bois dans le calme naturel à Louella — grand terrain privé, seulement env. 40 min …
$56,635
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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