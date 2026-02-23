Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Tampere sub region, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Saarikylat, Finlande
Maison 3 chambres
Saarikylat, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 1/2
Cette propriété de location exceptionnellement polyvalente offre une occasion rare de combin…
$2,715
par mois
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
