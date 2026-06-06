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Villas à vendre en Tampere, Finlande

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Villa dans Tampere sub region, Finlande
Villa
Tampere sub region, Finlande
$801,283
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Tampere, Finlande

Bon marché
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