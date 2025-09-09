Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Finlande-Propre
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Finlande-Propre, Finlande

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Naantali, Finlande
Villa 4 chambres
Naantali, Finlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 276 m²
Sol 1/2
Une villa balnéaire de haute qualité et unique à Rymättylää, achevée en 2024 ! La propriété …
$3,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Finlande-Propre, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller