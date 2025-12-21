Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Siuntio, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Saunaniemi, Finlande
Maison 3 chambres
Saunaniemi, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 222 m²
Sol 3/3
Vous recherchez une maison de vacances ou une maison qui est proche d'une variété d'installa…
$922,866
