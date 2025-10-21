Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Salla
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Salla, Finlande

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Salla, Finlande
Villa 4 chambres
Salla, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 122 m²
Sol 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
