  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Ruukki
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ruukki, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Ruukki, Finlande
Maison 3 chambres
Ruukki, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$29,235
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
