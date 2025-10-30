Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Rovaniemi
  4. Commercial

Immobilier commercial en Rovaniemi, Finlande

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 92 m² dans Rovaniemi sub region, Finlande
Propriété commerciale 92 m²
Rovaniemi sub region, Finlande
Surface 92 m²
Sol 1/3
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$33,675
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Bureau 84 m² dans Rovaniemi sub region, Finlande
Bureau 84 m²
Rovaniemi sub region, Finlande
Surface 84 m²
Sol 1/4
Communiquez avec le représentant de Habita pour obtenir de plus amples renseignements sur ce…
$74,317
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller