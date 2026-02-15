Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Rovaniemi sub-region
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Chalets à vendre en Rovaniemi sub region, Finlande

Rovaniemi
4
1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Rovaniemi sub region, Finlande
Chalet 1 chambre
Rovaniemi sub region, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 42 m²
Sol 1/2
Sur les rives paisibles du lac Olkkajärvi se trouve ce joyau de loisirs bien aimé, qui offre…
$190,406
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
