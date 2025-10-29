Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Finlande
  3. Rovaniemi sub-region
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Rovaniemi sub region, Finlande

1 propriété total trouvé
Bureau 84 m² dans Rovaniemi sub region, Finlande
Bureau 84 m²
Rovaniemi sub region, Finlande
Surface 84 m²
Sol 1/4
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$74,587
