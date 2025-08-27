Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Ranua
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Ranua, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Ranua, Finlande
Maison 4 chambres
Ranua, Finlande
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Sol 1/1
Cette charmante maison individuelle sur le lac de la Lune de Ranua est dépourvue de nouveaux…
$115,315
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
