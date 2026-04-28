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Maisons à vendre en Raakkyla, Finlande

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Raakkyla, Finlande
Maison 3 chambres
Raakkyla, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 118 m²
Sol 1/1
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 3 chambres dans Raakkyla, Finlande
Villa 3 chambres
Raakkyla, Finlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
Sol 1/1
Villa Piranniemi — Magnifique appartement de vacances à 50 km de Joensuu sur les rives du la…
$114,291
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