  2. Finlande
  3. Raahe sub-region
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Piscine

Chalets Piscine à vendre en Raahe sub region, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Karinkanta, Finlande
Chalet 1 chambre
Karinkanta, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/1
Nous avons une merveilleuse maison de vacances à vendre à Siikajoki Karinkannta, juste au bo…
$111,405
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
