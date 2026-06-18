Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Porvoo sub-region
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Porvoo sub region, Finlande

;
Porvoo
17
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Porvoo sub region, Finlande
Maison de ville 2 chambres
Porvoo sub region, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Nombre d'étages 2
Semidetached houses - special price offer from the finnish developer  We build houses in …
$266,904
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Porvoo sub region, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller