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Propriétées résidentielles à vendre en Polvijarvi, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet dans Solansaari, Finlande
Chalet
Solansaari, Finlande
Nombre de pièces 1
Surface 32 m²
Sol 1/1
La cabane en bois atmosphérique construite sur la roche de Leppäsaari a été déplacée vers l'…
$64,438
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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