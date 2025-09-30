Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Northern Lapland, Finlande

Appartement 15 chambres dans Nellim, Finlande
Appartement 15 chambres
Nellim, Finlande
Nombre de pièces 18
Chambres 15
Nombre de salles de bains 9
Surface 553 m²
Sol 1/1
Une grande destination d'investissement dans le marché de location à forte demande de la mun…
$304,902
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
