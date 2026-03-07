Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Poytya, Finlande

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Riihikoski, Finlande
Appartement 1 chambre
Riihikoski, Finlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 3/3
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$39,416
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
