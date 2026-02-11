Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Pielinen Karelia
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Pielinen Karelia, Finlande

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Nurmes, Finlande
Maison 4 chambres
Nurmes, Finlande
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 215 m²
Sol 1/3
Arrêt Puukari, un magnifique complexe de trois bâtiments en bois dans un paysage dangereux à…
$259,597
