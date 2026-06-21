Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Pielinen Karelia
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Pielinen Karelia, Finlande

;
1 propriété total trouvé
Chalet dans Lieksa, Finlande
Chalet
Lieksa, Finlande
$80,141
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pielinen Karelia, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller