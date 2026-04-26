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Appartements à vendre en Peraseinajoen kirkonkyla, Finlande

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Appartement 1 chambre dans Peraseinajoen kirkonkyla, Finlande
Appartement 1 chambre
Peraseinajoen kirkonkyla, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 1/1
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$74,598
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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