Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Päijät-Häme
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Chalets à vendre en Paijat Hame, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Sorronniemi, Finlande
Chalet 4 chambres
Sorronniemi, Finlande
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 139 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$634,526
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Paijat Hame, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller