Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Oulu sub-region
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Oulu sub region, Finlande

;
1 propriété total trouvé
Villa dans Yli Ii, Finlande
Villa
Yli Ii, Finlande
$102,358
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Oulu sub region, Finlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller