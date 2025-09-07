Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Ostrobotnie, Finlande

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Gronvik, Finlande
Villa 2 chambres
Gronvik, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$308,281
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
