Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Finlande
  3. Ostrobotnie
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Ostrobotnie, Finlande

1 propriété total trouvé
Hôtel 729 m² dans Sydosterbotten sub region, Finlande
Hôtel 729 m²
Sydosterbotten sub region, Finlande
Surface 729 m²
Sol 1/4
Communiquez avec le représentant de Habita pour obtenir de plus amples renseignements sur ce…
$1,15M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller