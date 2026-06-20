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Maisons de ville à vendre en Savonie du Nord, Finlande

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Maison de ville dans Kuopio sub region, Finlande
Maison de ville
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Maison de ville dans Kuopio sub region, Finlande
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Maison de ville dans Kuopio sub region, Finlande
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Maison élégante et finie pour des goûts exigeants dans un quartier populaire, Hiltulanlahti!…
$358,894
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Maison de ville dans Kuopio sub region, Finlande
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Ce charmant appartement est à voir sur place ! Un beau four carrelé apporte atmosphère et ré…
$145,184
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Une maison spacieuse et de caractère en terrasse dans un endroit calme proche de la nature e…
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