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Maisons de ville à vendre en Ostrobotnie du Nord, Finlande

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Oulu sub region
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Maison de ville dans Oulu sub region, Finlande
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Maison de ville dans Kempele, Finlande
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Maison de ville dans Oulu sub region, Finlande
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Bienvenue à visiter cet appartement confortable et bien entretenu de fin de maison de ville …
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Maison de ville dans Martinniemi, Finlande
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A vendre: un appartement rénové et confortable d'une chambre dans le quartier calme de Marti…
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Maison de ville dans Paavola, Finlande
Maison de ville
Paavola, Finlande
Une propriété en terrasse en chauffage géothermique, achevée en 2019, est maintenant en vent…
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Maison de ville dans Raahe, Finlande
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Maison de ville dans Muhos, Finlande
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Maison de ville dans Oulu sub region, Finlande
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À Kaijonranta, les plus beaux espaces de loisirs en plein air de la ville commencent à votre…
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Maison de ville dans Oulunsalo, Finlande
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Maison de ville dans Raahe, Finlande
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