  2. Finlande
  3. Ostrobotnie du Nord
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Ostrobotnie du Nord, Finlande

Oulu sub region
40
Raahe sub region
29
Oulu
28
Raahe
22
2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Haukipudas, Finlande
Maison 4 chambres
Haukipudas, Finlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 184 m²
Sol 1/2
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$466,727
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Chalet 1 chambre dans Karinkanta, Finlande
Chalet 1 chambre
Karinkanta, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/1
Nous avons une merveilleuse maison de vacances à vendre à Siikajoki Karinkannta, juste au bo…
$111,405
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
