  2. Finlande
  3. Carélie du Nord
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Carélie du Nord, Finlande

propriété commerciale
8
restaurants
3
des bureaux
4
Fabrication
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fabrication 1 150 m² dans Kitee, Finlande
Fabrication 1 150 m²
Kitee, Finlande
Surface 1 150 m²
Sol 1/1
Communiquez avec le représentant de Habita pour obtenir de plus amples renseignements sur ce…
$134,720
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
