Villas avec terrasse à vendre en Naantali, Finlande

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Naantali, Finlande
Villa 4 chambres
Naantali, Finlande
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 276 m²
Sol 1/2
Une villa balnéaire de haute qualité et unique à Rymättylää, achevée en 2024 ! La propriété …
$3,33M
