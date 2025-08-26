Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bord du lac Villas à vendre en Mikkeli sub region, Finlande

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Mantyharju, Finlande
Villa 2 chambres
Mantyharju, Finlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$209,403
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Mikkeli sub region, Finlande

