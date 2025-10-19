Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Mikkeli, Finlande

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Mikkeli sub region, Finlande
Chalet 1 chambre
Mikkeli sub region, Finlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/1
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$183,596
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Mikkeli, Finlande

